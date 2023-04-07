Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas ve geniş alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam eden idman, koşu çalışması ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.