Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam ettirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, çift kale maç ile çalışmayı noktaladı.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 10 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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