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Galatasaray, Kayseri'ye geldi

Galatasaray, Kayseri'ye geldi
Galatasaray, Kayseri'ye geldi

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor’la karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı Kayseri’ye geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Erkilet Havaalanı'na geldi. İç Hatlar Geliş Terminali'nden otobüse geçen Galatasaray kafilesine, takımı karşılamaya gelen taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı ekip daha sonra kalacakları otele doğru yola çıktı. Yukatel Kayserispor - Galatasaray karşılaşması yarın saat 20.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Eren Kan

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