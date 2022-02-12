Galatasaray kazanmayı unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların kötü seri devam etti. Ligde son olarak evinde Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelede 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom bu süreçte Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenilirken, Alanyaspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

8. dakikada sağ kanatta topu alan Babel'in ceza sahası içi arka direğe ortasında topla buluşan Gomis'in direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası dışında topu alan Feghouli'nin savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Bilal oyun alanı içine çeldi.

37. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Gomis'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

45'İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

48. dakikada Patrick van Aanholt'un sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Gomis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

60. dakikada sağ taraftan Boey'in ceza sahası içine açtığı ortada Babel'in vuruşunda top savunmadan sekerek Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

62. dakikada sağ kanattan topu alarak ceza sahası içine topla giren Babel, sağ tarafta meşin yuvarlağı Kerem'e bıraktı. Kerem'in vuruşunda topu kaleci Bilal kornere çeldi.

64. dakikada ceza sahası dışında topu alan Kerem'in plase vuruşunu kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

69. dakikada Carole'un sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada arka direkte Cardoso'nun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

74. dakikada rakipten topu kaparak ceza sahası içine giren Berkan Kutlu'nun yaptığı vuruşta kaleci Bilal topu kornere çeldi.

84. dakikada Kerem'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında kafayı vuran Mustafa Muhammed topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Nef

Hakemler: Sarper Barış Saka, İbrahim Bozbey, Kerem Ersoy

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt (Ömer Bayram dk. 80 ?), Taylan (Pulgar dk. 80 ?), Berkan, Feghouli (Cicaldau dk. 59), Babel (Morutan dk. 80 ?), Kerem, Gomis (Mustafa Muhammed dk. 59)

Yedekler: İsmail, Omar Elabdellaoui, Semih Kaya, Barış Alper Yılmaz, Halil

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim (Gökhan Sazdağı dk. 90+4 ?), Cardoso (İlhan Parlak dk. 90+4 ?), Ramazan Civelek (Thiam dk. 54), Bertolacci (Kemen dk. 81 ?), Mustafa (Gavranovic dk. 46)

Yedekler: Cenk, Yasir, Hayrullah, Talha

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Cardoso (dk. 69) (Kayserispor) Mustafa Muhammed (dk. 84) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Bilal (Kayserispor) Marcao (Galatasaray)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort

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