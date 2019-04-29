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Galatasaray Konya'da fırsatı tepti! Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Galatasaray Konya'da fırsatı tepti! Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Galatasaray Konya'da fırsatı tepti! Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.

Konyaspor - Galatasaray maçından kareler - Foto Galeri

KONYASPOR:0 GALATASARAY:0

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Atiker Konyaspor'un sağ taraftan kullandığı korner vuruşu sonrasında, kaleci Muslera'dan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Milosevic'in vurduğu şut, kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.
17. dakikada orta alanda gelişen Galatasaray atağında, Diagne'nin verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin vurduğu şut, kalenin üzerinden auta çıktı.
41. dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında, Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Galatasaraylı Diagne, ceza sahası içinde Konyasporlu Diagne'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak daha öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.
 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada orta alanda Konyasporlu Ömer Ali'nin top kaybı yapması sonucu gelişen Galatasaray atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın vurduğu şut, sol kale direğinin yanından auta çıktı.
62. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Milosevic'in verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Yatabare'nin vurduğu şut, kaleci Muslera'da kaldı.
65. dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında, Belhanda'nın verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Mbaye Diagne'nin vurduğu şut, kalenin sağından az farkla auta çıktı.
73. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Skubic'in verdiği pasla ceza sahası dışında orta alana yakın mesafede topla buluşan Jevtovic'in vurduğu şutu, kaleci Muslera uzanarak kornere çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık,
Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Fallou Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali (Amir dk. 76), Milosevic, Fofana (Hurtado dk. 90 ?), Yatabare (Jahovic dk. 73)
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali Turan, Opanasenko, Ferhat, Volkan, Mücahit Can
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye (Selçuk dk. 79), Fernando, Feghouli, Belhanda (Emre Akbaba dk. 75), Onyekuru (Mitroglou dk. 75), Mbaye Diagne
Yedekler: İsmail, Ahmet, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kartlar: Uğur (Konyaspor), Fernando (Galatasaray)  

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