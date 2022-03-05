Galatasaray Konya'da kayıp

MAÇTAN DAKİKALAR

8' Ceza sahası önünde topla buluşan Rahmanovic sol taraftaki Bytyqi'ye pasını verdi. Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortaya Ahmed Hassan kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-0

12' Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Pena'da kaldı.

17' Ceza sahası yayında topla buluşan Gomis'in yerden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

20' Konyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Adil'in kafa vuruşu üst direğe çarptı, dönen topu Rahmanovic kafayla filelere yolladı. 2-0

36' Ceza sahasın sol çaprazında topla buluşan Rahmanovic'in vuruşunda top kaleci Pena'da kaldı.

47' Ceza yayının sağ tarafında savunmadan topu kapan Emre'nin sert şutunu kaleci Sehic kurtarmayı başardı.

49' Hızlı gelişen Konyaspor atağında Rahmanovic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan'ın yerden köşeye yaptığı vuruşta kaleci Pena meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73' Galatasaray'da sağ kanattan arka direğe kullanılan serbest vuruşta Nelsson kafayla penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Berkan kafa vuruşunu yaptı, kaleci Sehic köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı.

83' Sağ kanatta topla buluşan Morutan rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.

90+5' Ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem'in şutu az farkla yandan auta çıktı.

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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpak

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Oğulcan dk. 90+2 ?), Hadziahmetovic, Amilton (Michalak dk. 72), Rahmanovic (Mpoku dk. 80 ?), Bytyqi (Musa dk. 90+2 ?), Ahmed Hassan (Cikalleshi dk. 72)

Yedekler: Erten, Çekiçi, Barış, Alberk, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray: Pena, Boey (Elabdellaoui dk. 59), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar (Taylan dk. 59), Berkan, Emre (Morutan dk. 80 ?), Cicaldau (Babel dk. 59), Kerem, Gomis (Mohamed dk. 72)

Yedekler: Muslera, Jankat, Ömer, Halil, Semih

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Ahmed Hassan (dk. 8), Rahmanovic (dk. 20) (Konyaspor)