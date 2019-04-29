Galatasaray, Konya'da liderlik için sahada

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 59 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

Liderlik için sahada

Galatasaray, Konya deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak. Başakşehir, Göztepe'ye mağlup olmasının ardından sarı-kırmızılılara liderlik şansı doğdu. Galatasaray, Konya'yı yenmesi durumunda puanını 62 yapacak ve averajla aynı puanda olan Başakşehir'i geçecek.

Ligde 15 maçtır yenilmiyor

Lig son olarak deplasmanda Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 15 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 9 kez galip gelirken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor, BB. Erzurumspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Martin Linnes, Emre Taşdemir, Younes Belhanda ve Emre Akbaba, Konya karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Marcao'nun da sakatlığı bulunuyor.

Konya'ya en son 2003 yılında yenildi

Galatasaray, ligde Konyaspor'a 24 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Geride kalan 24 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 5 kez de berabere kaldı.

Oğuzhan Ort