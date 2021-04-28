Galatasaray - Konyaspor maçı canlı anlatım

Galatasaray 0 - 0 Konyaspor
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1'Maç başladı
36. dakikada Etebo'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Şener, pasını bekletmeden penaltı noktası yakınlarındaki Halil'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
45+1. dakikada Halil'in pasında topu önünde bulan Gedson Fernandes'in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Sehic direk dibinden kornere çeldi.
45'İlk yarı sona erdi.
46'İkinci yarı başladı
46' Galatasaray'da Emre Kılınç yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.Emre Kilinc - Emre Akbaba
46' Galatasaray'da Etebo yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.Oghenekaro Etebo - Taylan Antalyali
46' Galatasaray'da Mustafa Muhammed yerini Babel'e bıraktı.Mostafa Mohamed - Ryan Babel
53' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda top üstten dışarı gitti.
54' Konyaspor'da Kravets yerini Cikalleshi'ye bıraktı.Artem Kravets - Sokol Cikalleshi
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Konyaspor'un ilk 11'i: Sehic, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Adil, Guılherme, Hadızahmetovic, Diomande, Shengelıa, Sekidika, Rahmanovıc, Kravets.
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Mustafa Muhammed,