Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman salondaki egzersizlerle başladı. Daha sonra küçük sahada ısınma hareketleri ve top kapma/pas çalışması gerçekleştirildi. Yarı sahadaki taktik çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Antrenmanda sağ üst adale grubunda ağrı hisseden Arda Turan takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Konyaspor maçı için saat 16.00'da Konya'ya uçacak ve kentte kampa girecek.

Konyaspor maçı kamp kadrosunda Arda Turan, Alpaslan Öztürk, Sofiane Feghouli ve Barış Alper Yılmaz yer almadı. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey."