Galatasaray Konyaspor maçı kaç kaç bitti? | Galatasaray Konyaspor maçı maçtan dakikalar

GALATASARAY 1-1 KONYASPOR

Maçtan Dakikalar

90' GOL! Jönsson 90+6'da skoru 1-1'e getirdi

86' Galatasaray'da Feghouli çıktı yerine Jimmy Durmaz girdi. Sofiane Feghouli - Jimmy Durmaz

85' Galatasaray'da Diagne yerini Selçuk İnan'a bıraktı

83' Konyaspor'da Ferhat Öztorun çıktı yerine Ali Yaşar girdi. Ferhat Öztorun - Ali Yasar

82' Mariano'nun sağ kanattan ortasında ceza yayı üstünde gelişine vuruşunu yapan Babel kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçemedi.

79' Konyaspor'da Jevtovic çıktı yerine Ali Çamdalı girdi. Marko Jevtovic - Ali Camdali

76' Hava topu mücadelesinde Adem'e faul yapan Ferhat Öztorun sarı kart gördü. Sarı Kart - Ferhat Öztorun

73' Hakem Mete Kalkavan, Seri'nin rakibine müdahalesini VAR'dan izleyerek kırmızıkartınabaşvurdu! Galatasaray 10 kişi... Kırmızı Kart - Jean Michaël Seri

73' Galatasaray'da Seri sarı kart gördü Sarı Kart - Jean Michaël Seri

67' Ceza yayı üstünde topla buluşan Bajic yerden sert vurdu fakat top Muslera'da kaldı.

63' Milosevic'in uzaktan şutu kaleci Muslera'da kaldı.

60' GOL! Babel takımını 1-0 öne geçirdi.Sol kanattan ceza sahasına giren Babel sert vurdu. Savunmaya çarpan top kaleciyi de yanıltıp ağlara gitti.

55' Konyaspor'da Daci çıktı yerine Miya girdi. Erdon Daci - Farouk Miya

53' Galatasaray gole çok yaklaştı! ceza sahası içinde oluşan karambolde Babel penaltı noktası üzerinde topla buluştu. Önünü açarak çektiği şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

49' Konyaspor'da Ali Turan itirazlarından dolayı sarı kart gördü Sarı Kart - Ali Turan

48' Feghouli'nin sağ kanattan çevirdiği topa uygun durumda Adem Büyük kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan gole izin vermedi.

46' İkinci yarı başladı

38' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Seri topu ceza sahası içine gönderdi seken topa Babel vurdu top farklı şekilde dışarı çıktı.

35' Sağ kanattan Mariano'nun yaptığı ortada Feghouli istediği kafa vuruşunu yapamadı.

31' Emre Mor'un sağ kanattan ortasında Babel ceza sahası içinde topla buluştu dönerek vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.

28' Karşılaşmaya hakem tarafından 1 dakikalık su molası verildi.

26' Kullanılan köşe vuruşunda Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

25' Nagatomo'nun ceza sahası dışından şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

18' Babel topla ceza sahasına ilerledi ancak Ali Turan kritik bir müdahale yaptı ve tehlikeyi önledi.

13' Feghouli'ye sert müdahelede bulunan Erdon Daci sarı kart gördü Sarı Kart - Erdon Daci

12' Bu sefer Konyaspor hızlı geldi. Ömer Ali yine müsait durumda şutunu atmak istedi ancak Nzonzi son anda yatarak topa müdahale etti ve rakibine vuruş izni vermedi.

11' Galatasaray gole yaklaştı! Feghouli sağ kanattan içeri çevirdi. Diagne'nin altı pastan vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.

8' Köşe vuruşunun ardından sağ tarafta atağı sürükleyen Feghouli ceza sahasına ortaladı ancak Galatasaraylı oyuncular vuruş yapamadı.

6' Konyaspor maça etkili başladı! Peş peşe kornerlerin ardından Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

5' Konyaspor gole yaklaştı! Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali Şahiner boşpozisyonda şutunu attı ve Luyindama'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

4' Ferhat'ın kullandığı köşe vuruşunda Johnson kafayı vurdu ancak top kaleye paralel bir şekilde gitti.

3' Maçta ilk atak Konyaspor'dan! Jevtovic'in şutunda top Galatasaray savunmasına çarparak kornere gitti.

1'Maç başladı

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İŞTE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel, Diagne.

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Daci, Bajic.