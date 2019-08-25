Galatasaray Konyaspor maçı kaç kaç? | Galatasaray Konyaspor maçı canlı anlatım

GALATASARAY 0-0 KONYASPOR

Canlı Anlatım

28' Karşılaşmaya hakem tarafından 1 dakikalık su molası verildi.

26' Kullanılan köşe vuruşunda Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

25' Nagatomo'nun ceza sahası dışından şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

18' Babel topla ceza sahasına ilerledi ancak Ali Turan kritik bir müdahale yaptı ve tehlikeyi önledi.

13' Feghouli'ye sert müdahelede bulunan Erdon Daci sarı kart gördü Sarı Kart - Erdon Daci

12' Bu sefer Konyaspor hızlı geldi. Ömer Ali yine müsait durumda şutunu atmak istedi ancak Nzonzi son anda yatarak topa müdahale etti ve rakibine vuruş izni vermedi.

11' Galatasaray gole yaklaştı! Feghouli sağ kanattan içeri çevirdi. Diagne'nin altı pastan vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.

8' Köşe vuruşunun ardından sağ tarafta atağı sürükleyen Feghouli ceza sahasına ortaladı ancak Galatasaraylı oyuncular vuruş yapamadı.

6' Konyaspor maça etkili başladı! Peş peşe kornerlerin ardından Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

5' Konyaspor gole yaklaştı! Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali Şahiner boşpozisyonda şutunu attı ve Luyindama'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

4' Ferhat'ın kullandığı köşe vuruşunda Johnson kafayı vurdu ancak top kaleye paralel bir şekilde gitti.

3' Maçta ilk atak Konyaspor'dan! Jevtovic'in şutunda top Galatasaray savunmasına çarparak kornere gitti.

1'Maç başladı

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İŞTE 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel, Diagne.

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Daci, Bajic.