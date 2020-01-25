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Galatasaray, Konya'ya geldi

Galatasaray, Konya'ya geldi
Galatasaray, Konya'ya geldi

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maç için şehre geldi.

Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda karşılaşacak Galatasaray, bu maç için hava yolu ile Konya'ya geldi.

Konya Havaalanı'nda sarı-kırmızılı taraftarın karşıladığı kafilede futbolcular, Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina yer aldı.

Teknik Direktör Fatih Terim fotoğraf çektirdikten sonra beraberindekilerle taraftarı selamlayarak otobüse bindi. Otobüs tezahüratlar eşliğinde havaalanından ayrıldı.

Furkan Berk Yaşar - Ramazan Çetin

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