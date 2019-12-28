Galatasaray kritik Antalyaspor virajında

GALATASARAY 3-0 ANTALYASPOR

Canlı Anlatım

45' İlk yarı sona erdi.

45' Mariano'nun içeri çevirdiği topa önce Feghouli ardından Nagatomo dokundu, ama Salih çizgi üzerinden kornere uzaklaştırdı.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

43' Seri'nin ceza sahası dışında şutu üstten auta çıktı

42' Hakeme itirazlarda bulunan Hakan sarı kart gördü

41' Galatasaray'ın sezon başından beri en rahat maçlarından birini oynadığını söyleyebiliriz.

37' Ömer'in içeri topsuz koşu yapan Taylan'a doğru gönderdiği pasta Taylan vuruşunu yaptı Celustka'ya çarpan top ağlarla buluştu.

37' GOL! Taylan Antalyalı takımının 3. golünü attı.Gol - Taylan Antalyali

32' Galatasaray yine gole yaklaştı! Nagatomo'nun arka direğe ortasında Feghouli uygun durumda topu üstten auta gönderdi.

28' Feghoulinin pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano çizgiye inerek altı pasa koşu yapan Falcao'yu gördü. Kolombiyalı golcü sadece topa dokunmakla yetindi ve topu ağlara gönderdi.

28' GOL! Falcao takımının ve kendisinin 2. golünü attı.

24' Galatasaray'da Ömer Bayram sol kanattan uzak direkteki Falcao'ya topu ortaladı, ama araya Antalyaspor savunması girdi.

20' Kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı

19' Galatasaray gole çok yaklaştı! Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

18' Galatasaray etkili geldi! Seri'nin ara pasıyla savunma arkasına sızan Feghouli vuruşunu yapamayınca top kaleci Boffin'de kaldı.

17' Hakan Özmert'in ceza sahası dışından attığı sert şut az farkla auta gitti.

15' Rakibini çekerek durduran Lemina sarı kart gördüSarı Kart - Mario Lemina

14' Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortasına Falcao hareketlendi ama vuruşunu yapamadı.

10' GOL! Radamel Falcao penaltıyı gole çevirdi. 1-0.

8' Galatasaray, penaltı kazandı.

4' Mariano'nun Falcao'ya uzun pası kaleci Boffin'e gitti.

2' İlk tehlikeli atak Antalyaspor'dan! Doğukan sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına kadar girdi. İçeri çevirdiği topa savunma ayak koydu. Dönen topa Hakan'ın vuruşu auta gitti.

1' Maç başladı

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Zorlu maçın 11'leri

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

ANTALYASPOR: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.