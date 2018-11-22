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Galatasaray: "Kulübümüzün Sedat İncesu'ya hiçbir maaş borcu yoktur"

Galatasaray:
Galatasaray: "Kulübümüzün Sedat İncesu'ya hiçbir maaş borcu yoktur"

Galatasaray Spor Kulübü, Başantrenör Sedat İncesu'ya hiçbir borçlarının olmadığını belirterek, takımdaki oyunculara da maaşların zamanında ödendiğini belirtti.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan istifa eden Başantrenör Sedat İncesu'nun, “aylardır bir kuruş almadım evime yürüyerek gidiyorum” şeklinde kullandığı ifadelere Galatasaray'dan cevap geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gerek Sayın Sedat İncesu gerekse Tekerlekli Basketbol Takımımız oyuncularına maaşları zamanında ödenmektedir. Kulübümüzün Sedat İncesu'ya hiçbir maaş borcu yoktur. Bu zor günlerde, Kulübümüz üstüne oynanan oyunlara karşı Camiamızın ihtiyatla yaklaşması ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir. Durumu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.  

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