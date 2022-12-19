Galatasaray, kupa mesaisine başladı



Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalışırken tedavilerine devam edilmekte olan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Mathias Ross kendileri için yapılan özel program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

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