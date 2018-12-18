Galatasaray, kupada turladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçında evinde karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar böylece Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na kalan ekip oldu.

Donk cezadan sonra ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Ryan Donk, Fenerbahçe maçından sonra aldığı 6 maçlık cezasını bitirdi ve ilk maçına da kupadaki Keçiörengücü karşısında çıktı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, ligde Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra yaşanan olaylardan dolayı 6 maç men cezası almıştı. Cezası geçtiğimiz hafta ligde oynanan M. Başakşehir müsabakasıyla bitiren Donk, 6 maçlık aranın ardından ilk karşılaşmasına Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü karşısında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 90 dakika forma giydi.

Galatasaray kupada yine gençlere şans verdi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında alt yapıdan 6 isme şans verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray, Keçiörengücü karşısında ilk 11'de alt yapıdan 4 isme şans verdi. Sarı-kırmızılılarda İsmail Çipe, Celil Yüksel, Atalay Babacan ve Yunus Akgün 11'de başladı. Oyuna daha sonra Ali Yavuz Kol ve Malik Karaahmet girdi. Maçta görev alan Malik, A Takım'da ilk kez forma giydi.

Ankara'da oynanan ilk maçta Galatasaray genç futbolcu ağırlıklı bir kadro ile sahada mücadele etmişti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Atalay'ın sol kanattan yerden ortasında kaleci Metin'den seken topu alan Linnes, Celil'e çıkardı. Celil'in ceza sahası içinden vuruşunda defans topu son anda çizgiden çıkardı.

14. dakikada savunmanın arkasına sarkan Taha Balcı'nın ceza sahası içerisine girmeden kaleci İsmail üzerinden yaptığı aşırtma vuruşunda top kalenin solundan dışarı gitti.

19. dakikada Yunus'un ara pasında defansın arkasına sarkan Muğdat'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip, kaleci Murat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Murat topu uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Muğdat Çelik'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Atalay'ın vuruşunda kaleci Metin topu tek hamle de kontrol etti.

65. dakikada Selçuk İnan ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topu önünde bulan Yunus'un altıpasta yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

85. dakikada sağ kanattan içeri giren Devrim'in pasında kaleci İsmail'i geçen topu Taha boş kaleye gönderdi. 1-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar

Galatasaray: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Donk, Selçuk İnan, Celil Yüksel, Yunus Akgün (Malik Karaahmet dk. 85 ?), Atalay Babacan (Ali Yavuz Kol dk. 78), Muğdat Çelik

Yedekler: Batuhan Şen, Mariano, Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Yuto Nagatomo

Teknik Sorumlular: Levent Şahin, Ümit Davala

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Cihan Can (Hakan Çevik dk. 84 ?), Uğur Ultu, Erdi Dikmen, Seçkin Getbay (Burak Aydın dk. 84 ?), Butuhan Süer (Devrim Taşkaya dk. 46), Sertaç Çam, Gökhan Meral, Süleyman Olgun, Taha Balcı

Yedekler: Hakkı Yıldız, Uğurcan Bekçi, Alperen Pak

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Yunus Akgün (dk. 65) (Galatasaray), Taha (dk. 85) (Keçiörengücü)