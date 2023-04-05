Galatasaray kupaya veda etti

GALATASARAY 2-3 BAŞAKŞEHİR

Maçtan Dakikalar

5. dakikada savunmada kaptırılan topta Icardi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topa buluşan Kerem Aktürkoğlu, ayak içiyle yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'ın uyarısı sonucunda hakem Hakan Ceylan, pozisyonu ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

12. dakikada Serdar Gürler pasında topla buluşan Szysz, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

15. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Icardi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topa Kerem'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

20.dakikada sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Icardi, kafa vuruşuyla topu içeri çevirdi. Kale önünde müsait pozisyonda Kaan Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

23. dakikada Figueiredo'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Serdar Gürler'in yerden yaptığı vuruşta kaleci Muslera'nın ayağıyla yaptığı kurtarışta meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

30. dakikada Serdar Gürler'in pasında sol kanattan içeri giren Figueiredo, topu kale önünde Aleksic'e aktardı. Aleksic boş kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

37. dakikada sağ taraftan Kazımcan'ın pasında kale önünde Icardi'nin pasında, sol çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na, hakem Hakan Ceylan yoğun itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gösterdi.

40. dakikada sol taraftan topla birlikte ceza sahası giren Kazımcan'ın yerden gönderdiği pasta ön direkte Mertens'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'da incelenen pozisyonda Mertens'in elle müdahalesi sonucunda gol iptal edildi.

51. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası içi sağ tarafında önünde bulan Zaniolo, yerden attığı pasta ön direkte Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

66. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Aleksic'in kale önünde çevirdiği topa Mahmut Tekdemir'in vuruşunda kaleci Muslera'nın kurtarışında top arka direkte Szysz'nin önünde kaldı. Szysz'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-3

78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Rashica'nın vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

86. dakikada Rashica'nın sağ taraftan yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Gomis'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Barış Alper'in yaptığı vuruşta savunma araya girdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası ön çizgisinde Torreira'nın önünde kaldı ve bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Narinç, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı (Gomis dk. 85 ?), Kazımcan Karataş, Midtsjö (Oliveira dk. 66), Torreira, Zaniolo (Yunus Akgün dk. 66), Mertens (Barış Alper Yılmaz dk. 75), Kerem Aktürkoğlu (Rashica dk. 66), Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Berkan Kutlu, Nelsson, Juan Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk



Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lucas Lima, Biglia, Szysz (Deniz Türüç dk. 82 ?), Mahmut Tekdemir, Aleksic (Berkay Özcan dk. 74), Serdar Gürler (Januzaj dk. 74), Figueiredo (Keny dk. 74)

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Caner Erkin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu



Goller: Kaan Ayhan (dk. 20), Icardi (dk.51) (Galatasaray), Szysz (dk. 12 ve 66), Aleksic (dk. 30) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (dk. 38) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Biglia (Başakşehir)

Enes Gümüş - Mehmet Şirin Topaloğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.