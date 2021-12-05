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Galatasaray, Lazio maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Lazio maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Lazio maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu altıncı haftasında Lazio ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise kuvvet çalışması ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, interval koşuların ardından sona erdi.

Galatasaray, Lazio maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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