Galatasaray, Lazio'yu konuk edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grupları macerasına İstanbul'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar, E Grubu ilk maçında yarın saat 19.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Lazio, bu sezon Avrupa kupalarına direkt gruplardan başlayacak. Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda temsilcisi PSV'ye elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi elemelerinde İskoç takımı St. Johnstone ve Danimarka ekibi Randers'ı geçerek gruplara kaldı.

5. randevu

Galatasaray ile Lazio, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 resmi maçta rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 galibiyet alırken, İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadelede de berabere sona erdi. Aslan'ın 3 golüne, Lazio 5 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak ise 25 Şubat 2016 tarihinde UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında İtalya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Lazio 3-1'lik skorla kazandı.

İtalyanlarla 24 kez karşılaştı

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımları ile bugüne kadar 24 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekiplerini 7 kez mağlup ederken, 8 kez de mağlup oldu. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, kalesinde 38 gol gördü.

Avrupa kupalarında 295. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 294 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 103 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 77 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 393 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa'da 88. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 87 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 34 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 19 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 120 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa'da 6 maça çıktı

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 6 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 2 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 2 de berabere kaldı. Aslan son olarak Randers ile karşılaştı ve sahadan 2-1 galip ayrılıp adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

4. kez gruplarda mücadele edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başlandıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer alacak. Aslan, 17 Mayıs 2000 tarihinde de o dönemki adıyla UEFA Kupası'nı müzesine götürmüştü.

124 gün sonra evinde

Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından zeminde çalışmalar yapan Galatasaray bu sezon sahasındaki ilk resmi karşılaşmasına Lazio karşısında çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde son olarak 15 Mayıs tarihinde ligin son haftasındaki Yeni Malatyaspor maçını oynayan sarı-kırmızılılar 124 gün sonra evinde mücadele edecek.

Matej Jug düdük çalacak

Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Ayrıca VAR koltuğunda Slavko Vincic oturacakken, AVAR'da da Rade Obrenovic yer alacak.

Galatasaray'ın UEFA A Listesi'ne bildirdiği futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Christian Luyindama, DeAndre Yedlin, Atalay Babacan, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Alpaslan Öztürk, Marcao Teixeira, Patrick van Aanholt, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Ryan Babel, Arda Turan, Mustafa Muhammed, Halil Dervişoğlu, İsmail Çipe, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Mbaye Diagne, Olimpiu Morutan, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Berk Balaban, Victor Nelsson oldu."

Oğuzhan Ort

