Galatasaray liderliği bırakmıyor

Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
10' Cicaldau'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.
18' Savunmanın arkasına gönderilen pasta Kerk ceza sahasında topla buluştu. Muslera'nın müdahalesiyle Kerk topu ayağından açtı ve top auta çıktı.
25. dakikada sağ kanattan Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
30. dakikada sol kanatta topla buluşan Van Aanholt'un ortasında meşin yuvarlak auta çıktı.
39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Maradishvili'nin şutu yandan dışarı gitti.
45' Mücadelenin ilk yarısı sonra erdi.
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
54. dakikada sol kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe atışında Marcao'nun kale sahasına aşırttığı topla buluşan Nelsson'un şutunu kaleci Guilherme çeldi.
58. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Barış'ın ortasında arka direkte Mohamed'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
81. dakikada sağ kanattan Morutan'ın ceza sahasına ortasında altıpasta Kerem'in şutunda kaleci Guilherme topu güçlükle çeldi.
82. dakikada Morutan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Kerem'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlarla buluştu. 0-1
89. dakikada Diagne'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kerem'in şutunu kaleci Guilherme gole izin vermedi.
Stat: Lokomotiv Central
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus (Dmitry Zhivoglyadov dk. 89 ?), Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov
Yedekler: Daniil Khudyakov, Andrey Savin, Maksim Nenakhov, Aleksandr Silyanov, Daniil Kulikov, Maksim Petrov, Sergey Babkin, Dmitry Rybchinsky
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Ömer Bayram dk. 90 ?), Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau (Luyindama dk. 90 ?), Babel (Morutan dk. 76), Barış Alper Yılmaz (Kerem Aktürkoğlu dk. 65), Mostafa Mohamed (Diagne dk. 76)
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Feghouli, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Kerem (dk. 82) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Barinov (Lokomotiv Moskova), Babel, Taylan Antalyalı, Mostafa, Morutan (Galatasaray)
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İLK 11'LER
LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mohamed.