Galatasaray liderliği kaptırmadı

Maç Anlatımı
1'Maç başladı
8. dakikada sağ kanattan Cengiz'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Taylan'ın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.
17. dakikada sağ kanattan Morutan'ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Van Aanholt'un gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.
45+8. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla kaleci Lopez ile karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda Lopez gole izin vermedi.
45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz'in arka direğe pasında Dieng bomboş durumda topu auta gönderdi.
59. dakikada sol kanattan Payet'in köşe atışında arka direkte Saliba'nın kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
75. dakikada Van Aanholt, ceza sahası içinde Guendouzi‘yi yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Raczkowski kararı iptal etti.
Stat: Veledrom
Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik
Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro Gonzalez, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit (Fuente dk. 79), Dieng (Milik dk. 61), Payet
Yedekler: Ngapandouetnbu, Mandanda, Balerdi, Caleta-Car, Amavi, Kamara, Gerson, Rongier, Luis Henrique
Teknik Direktör: Jorge Sampaoli
Galatasaray: Muslera, Boey (Yedlin dk. 65), Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Luyindama dk. 88 ?), Cicaldau, Morutan (Emre Kılınç dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Babel dk. 87 ?,)Halil Dervişoğlu (Diagne dk. 73)
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Feghouli, Mostafa Mohamed, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kartlar: Boey, Muslera, Diagne (Galatasaray), Saliba, Alvaro Gonzalez (Marsilya)