Galatasaray ligde evindeki yenilmezliğini 16 maça çıkardı



Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Aslan maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle ligde 17. iç saha maçını oynadı ve yenilmezliğini sürdürdü. Aslan evinde Süper Lig'de oynadığı son 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom sahasında sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Oğuzhan Ort



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