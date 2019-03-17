İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 12'ye çıkardı

Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 12'ye çıkardı
Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 12'ye çıkardı

Galatasaray, deplasmandaki Bursaspor galibiyetle Süper Lig'de son 12 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 8 kez kazanırken, 4 kez de berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan şansı vermedi. Ligde 12 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.  

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.