Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 12'ye çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan şansı vermedi. Ligde 12 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.

Oğuzhan Ort