Galatasaray Mario Lemina'yı açıkladı!

Galatasaray'da transferin son gününde hareketli dakikalar yaşanıyor. Dün akşam yıldız futbolcu Falcao'yu İstanbul'a getiren, Florin Andone transferini açıklayan, Diagne'yi ise Club Brugge'e gönderen sarı-kırmızılılar, Mario Lemina'yı da kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."