Galatasaray Marsilya Maç Anlatımı

GALATASARAY 3-1 MARSİLYA
Maçtan Dakikalar
1' Maç başladı
11. dakikada sağ kanatta topu alan Feghouli'nin ceza sahası içine çevirdiği topta Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
12. dakikada Marsilya savunmasının hatasında topu kapan Feghouli'nin pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
19. dakikada ceza sahası içinde savunmanın hatasından topu alan Peres'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerem sağ tarafta Cicaldau'yu gördü. Cicaldau'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta Caleta-Car'a çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. 2-0
37. dakikada sol taraftan Guendouzi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Dieng'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera kornere çeldi.
45' Karşılaşmada lk yarı sona erdi
46' İkinci yarı başladı
50' Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Cicaldau yerini Morutan'a bıraktı.Alexandru Cicaldau - Olimpiu Morutan
54' Feghouli'ye yaptığı faul nedeniyle Luan Peres sarı kart gördü.Sarı Kart - Luan Peres
Oyuncu Değişikliği
59' Sağ kanattan yapılan ortada topa yükselen Dieng Muslera'ya faul yaptı.Pozisyon - Bamba Dieng
61' Guendouzi, Taylan'a yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Mattéo Guendouzi
63' Gueye yerini Fuente'ye bıraktı.Pape Gueye - Konrad de la Fuente
64' GOOOOLLLLLLLLL! Galatasaray, Feghouli'nin golüyle 3-0'ı yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, topu arka direğe kesti. Arka direkte dokunuşunu yapan Feghouli, topu ağlara gönderdi.Gol - Sofiane Feghouli
67' Sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Dieng ceza sahasına girdi. Kerem'in Dieng'e yaptığı müdahale sonucu hakem beyaz noktayı gsöterdi.
68' GOL! Milik farkı 1'e indirdi.Gol - Arkadiusz Milik
69' Diagne'nin indirdiği topla Feghouli savunmanın arkasına sarkmak istedi. Kalesini terk ederek ceza sahasının dışına çıkan Pau Lopez son anda topa dokundu. Seken topla buluşan Diagne, topu boş kaleye yollamak istedi. Caleta-Car araya girerek golü önledi.
71' Gönderilen uzun pasta savunma arkasına sarkan Kerem ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi. Ancak Kerem'in topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı havada.
75' Ceza sahasına gönderilen uzun pasta Dieng'le karşı karşıya kalan Muslera gole izin vermedi. Hakem Dieng'in pozisyonu için ofsayt kararı verdi.
76' Berkan, Guendouzi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatarasaylı oyuncular kırmızı kart bekledi ancak hakem serbest vuruş kararı verdi
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GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.
MARSİLYA: Pau Lopez, Car, Saliba, Peres, Gerson, Gueye, Kamara, Guendouzi, Dieng, Lirola, Milik.