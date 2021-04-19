İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray: 'Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz'

Galatasaray: 'Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz'
Galatasaray: 'Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz'

Galatasaray, adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu ettiklerini belirterek, "Mete Kalkavan’ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamını taşımaktadır. Mete Kalkavan’ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hakemi Mete Kalkavan hakkında açıklama yayımdı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden 'Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz' başlığı ile ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dahil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz. Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamını taşımaktadır. Hakem Mete Kalkavan'ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.