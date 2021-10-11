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Galatasaray, milli takımlardaki oyuncularından yoksun çalıştı

Galatasaray, milli takımlardaki oyuncularından yoksun çalıştı
Galatasaray, milli takımlardaki oyuncularından yoksun çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan 13 oyuncu antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, milli maç için lige verilen arada yarın TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
 

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