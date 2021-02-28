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Galatasaray, MKE Ankaragücü hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray, MKE Ankaragücü hazırlıklarına ara vermeden başladı
Galatasaray, MKE Ankaragücü hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam oynanan Süper Lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde tahditli alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanda Marcelo Saracchi, kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Emre Taşdemir ise tedavisinin ardından salonda ve sahada kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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