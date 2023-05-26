Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de gerçekleştireceği idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

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