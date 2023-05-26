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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de gerçekleştireceği idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

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