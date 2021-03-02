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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı! Feghouli kamp kadrosuna dahil edildi

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı! Feghouli kamp kadrosuna dahil edildi
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı! Feghouli kamp kadrosuna dahil edildi

Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosuna sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli dahil edilirken, Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir kafileye dahil edilmedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü karşılaşması için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek müsabaka öncesi Başkent'te kampa girecek.

Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk."

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