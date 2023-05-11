Galatasaray Nef'in yeni başantrenörü Zvezdan Mitrovic oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Andreas Pistiolis ile yolların ayrılmasının ardından yeni antrenörünü buldu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Başantrenör Zvezdan Mitrovic ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Mitrovic ile 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan anlaşmaya imza atıldığı ifade edildi. Mitrovic son olarak Fransa ekibi Monaco'yu çalıştırdı. Karadağlı antrenör, 2020-2021 sezonunda Monaco ile Eurocup'ı kazandı. 53 yaşındaki başantrenör kariyerinde daha önce; Khimki Yuzny, Krivbasbasket-Lux Krivyi Rog, Budivelnyk Kviv, Khimik-OPZ Yuzny, Azovmash Mariupol ve ASVEL takımlarında görev aldı.

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