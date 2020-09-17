Galatasaray Neftçi'yi eledi

UEFA Avrupa Ligi eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golleri Diagne (2) ve Luyindama'dan geldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Babel'in pasında defansın arkasına sarkan Ömer'in topla berabere ceza sahası içine girip sol taraftan yaptığı vuruşta kaleci Mammadov meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada Babel'in kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Mammadov, kornere çeldi.
19. dakikada Linnes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
37. dakikada Ibara'nın ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
43. dakikada Lawal'ın sol taraftan cezası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Makhmudov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mbodj'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
48. dakikada Ömer'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mammadov'dan döndü. Topu önünde bulan Taylan'ın pasında altıpasta Luyindama'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
57. dakikada Emre'nin sağ taraftan ceza sahası içine girip, topu çektikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Mammadov meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
63. dakikada kaleci Mammadov'un pasında ceza sahası içinde rakibinden önce araya giren Emre'nin içeriye çevirdiği topu Diagne düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-3
Stat: Bakü Olimpiyat
Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart
Neftçi Bakü: Aqil Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Mamadou Kane, Emin Makhmudov, Nariman Jahan (Bougrine dk. 70), Alaskarov (Thallyson Augusto dk. 65), Prince Ibara (Abbasov dk. 76), Yusuf Lawal
Yedekler: Ibrahimov, Amirli, Rener Pavao, Yusifli
Teknik Direktör: Fizuli Mammadov
Galatasaray: Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Younes Belhanda (Sofiane Feghouli dk. 46), Emre Kılınç (Arda Turan dk. 67), Ryan Babel (Jimmy Durmaz dk. 83), Mbaye Diagne
Yedekler: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Donk
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Mbaye Diagne (dk. 19 ve 63), Luyindama (dk. 48) (Galatasaray), Mbodj (dk. 46) (Neftçi Bakü)
Sarı kartlar: Ibara, Alaskarov, Kane, Krivotsyuk, Bougrine (Neftçi Bakü), Soafiane Feghouli, Marcelo Saracchi (Galatasaray)