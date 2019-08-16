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Galatasaray Nzonzi'yi açıkladı

Galatasaray Nzonzi'yi açıkladı
Galatasaray Nzonzi'yi açıkladı

Galatasaray Kulübü, Roma'dan Steven Nzonzi'nin kiralık olarak transferinin gerçekleştirildiğini borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Steven N'Kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun Kulübüne 2019-2020 sezonu için geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.

Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu veya 500.000 Euro karşılığında 2020-2021 sezonu için tekrar geçici transfer opsiyonu bulunmaktadır. Şirketimiz ayrıca 2020-2021 sezonunda oyuncunun tekrar geçici transferini sağladığı takdirde ilgili sezonun sonunda 13.000.000 Euro bedel ile oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahiptir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 3.250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi. 

 

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