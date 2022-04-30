İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı
Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı’na Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu katılmadı.

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı - Tıkla İzle

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıya divan kurulu üyeleri ile kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri ise toplantıya katılmadı.

Galatasaray'da bugün yapılması planlanan fakat mahkeme kararıyla dün iptal edilen seçimin hazırlıklarından dolayı salonda seçim sandıklarının olması dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı üyeler ayrıca olağanüstü seçimin yapılabilmesi için imza topluyor.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

İLGİLİ HABER
Aykutalp Derkan: Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim Aykutalp Derkan: 'Onların yerinde olsam toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim'
İLGİLİ HABER
Metin Öztürk: Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübünün bir başkanı yok Metin Öztürk: 'Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübü’nün bir başkanı yok'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.