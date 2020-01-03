Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Galatasaray Kulübü, ayrıca Marcelo Saracchi'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını da borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.