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Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun geçici transferi için kulübü AS Monaco FC ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Galatasaray Kulübü, ayrıca Marcelo Saracchi'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını da borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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