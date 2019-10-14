Galatasaray, Passolig'de 1 milyonu geçti

Milli aranın ardından Süper Lig'de 8. hafta heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla yaşanacak. 18 takımın lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığında Galatasaray taraftarları aldığı 52 bin 497 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Aslanı, 42 bin 603 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig'in başlamasından bu yana 21 bin 236 Passolig satışı gerçekleştirdi. Ligin yeni ekipleri Gaziantep FK taraftarları, ilk 7 haftalık bölümde 6 bin 365 Passolig alarak takımlarına destek olurken, Denizlispor'da da bu sayı 5 bin 341 olarak dikkat çekiyor. Gençlerbirliği'nin ise lig başından bu yana sattığı bilet sayısı 2 bin 713'de kaldı.

Toplam sayıda da zirve Galatasaray'ın

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray, 1 milyon 16 bin 828 elektronik bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 939 bin 333, üçüncü sıradaki Beşiktaş'ta da bu sayı 774 bin 408.

Kasımpaşa sonuncu

Ligde en az Passolig satışını ise Kasımpaşa gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar, 17 bin 464 bilet ile Süper Lig'de elektronik bilet satışında son sıraya yerleşirken, Spor Toto 1. Lig takımlarının da dahil edildiği ve toplam 36 takımın sıralamasında kendisine 28. sırada yer buldu.

Süper Lig'de yer alan takımların sattığı toplam Passolig sayısı şu şekilde:

Galatasaray: 1 milyon 16 bin 828

Fenerbahçe: 939 bin 333

Beşiktaş: 774 bin 408

Trabzonspor: 286 bin 440

Konyaspor: 141 bin 624

Antalyaspor: 108 bin 88

Yeni Malatyaspor: 73 bin 741

Kayserispor: 72 bin 48

Göztepe: 68 bin 640

Sivasspor: 61 bin 92

Başakşehir: 53 bin 704

Denizlispor: 48 bin 839

Rizespor: 45 bin 20

Ankaragücü: 43 bin 648

Gaziantep FK: 42 bin 373

Alanyaspor: 40 bin 523

Gençlerbirliği: 22 bin 876

Kasımpaşa: 17 bin 464

Süper Lig'in başlamasının ardından kulüplerin sattığı Passolig sayısı şöyle:

Galatasaray: 52 bin 497

Fenerbahçe: 42 bin 603

Beşiktaş: 21 bin 236

Trabzonspor: 15 bin 705

Konyaspor: 2 bin 442

Antalyaspor: 3 bin 427

Yeni Malatyaspor: 3 bin 994

Kayserispor: 5 bin 366

Göztepe: 2 bin 257

Sivasspor: 2 bin 876

Başakşehir: 1 bin 582

Denizlispor: 5 bin 341

Rizespor: 2 bin 58

Ankaragücü: 2 bin 52

Alanyaspor: 2 bin 532

Gaziantep FK: 6 bin 365

Gençlerbirliği: 2 bin 713

Kasımpaşa: 1 bin 192

Uygar Aydın

