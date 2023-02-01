Galatasaray, Patrick van Aanholt'u PSV'ye kiraladı

Galatasaray, sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un Hollanda kulübü PSV Eindhoven'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."

32 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı formayla bu sezon 10'u Süper Lig, 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maça çıktı.

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