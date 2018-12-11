Galatasaray Porto CANLI İZLE BeinSports HD 1, BeinSports 4K (GS-PORTO İZLE)

Galatasaray Porto MAÇI Beinsports HD1, Beinsports 4K, AZ Tv ve İDMAN TV Canlı izle! (GS Porto Şampiyonlar Ligi maçı) canlı izleme linki ve daha fazlası haberimizde.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Portekiz'in Porto takımına konuk olacak.Peki Galatasaray Porto maçı azeri uydudan şifresiz yayınlanacak mı? Beinsports 4k 'dan canlı yayınlanacak mı? Mücadeleye dair detaylar burada yer alıyor...

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Galatasaray - Porto maçında ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren

Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian

Porto hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Porto, bu maçın hazırlıklarını TT Stadyumu'nda yaptığı idmanla tamamladı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen ve gruptaki son maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Portekiz temsilcisi Porto, bu maçın hazırlıklarını TT Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. İdman öncesinde Teknik Direktör Sergio Conceiçao, saha ortasında futbolcularla bir müddet toplantı yaptı. Düz koşuyla başlayan çalışmada daha sonra kaleciler ayrı çalışırken, diğer oyuncular ısınma hareketleri yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışıldı. Porto'nun yarın Galatasaray karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Diego Leite, Alex Telles - Danilo, Sergio Oliveira - Marega, Herrera, Brahimi - Andre Pereira.

Portekiz temsilcisinde Corona ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Daha önce Beşiktaş forması da giyen golcü futbolcu Vincent Aboubakar ise uzun süreli sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

Sergio Conceiçao: "Grubu 16 puanla tamamlamak istiyoruz"

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Galatasaray maçı öncesinde soruları yanıtladı. Yarın kazanarak grubu 16 puanla bitirmek istediklerini söyleyen Conceiçao, bunun için de çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek, "Emek olmadan yemek olmaz" dedi.

Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Porto'da Teknik Direktör Sergio Conceiçao, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Geride kalan 5 maçta topladıkları 13 puanla grubu lider bitirmeyi garantilemeleri üzerine konuşan başarılı çalıştırıcı, "Kulüp tarihi için önemli bir başarı elde ettik. Eksiklerimiz olmasına rağmen yarınki maçı kazanabilecek kadroya sahibiz. Oynayamayan oyuncular Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayabilir. Portekiz tarihi için grubu 16 puanla kapatmak önemli bir durum fakat Şampiyonlar Ligi'ni nerede bitireceğimizi maç maç düşünüyoruz. Bu kulübün tarihine yakışır bir sonuç elde edeceğiz. Bu köklü ve büyük kulübün tarihine yeni başarılar yazmak için ben ve takımdaki herkes elinden geleni yapacak" açıklamasını yaptı.

"Emek olmadan yemek olmaz"

Portekiz'de oynanan maçta zor anlar yaşadıklarını söyleyen Conceiçao, "Kuralar ilk çekildiğinde birbirine eşit takımların olduğu bir gruptu. Biz maçlarımızda daha başarılı olduk ve iyi durumda bitirdik. Her takımın kendine ait hikayesi var. Portekiz'deki maçta zorlanmıştık. Burada da zor bir maç olacak. Ateşli bir atmosferde maç yapacağız. Bunun zorluklarının farkındayız. Emek olmadan yemek olmaz, mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

Galatasaray'ın yarınki maçta puana ihtiyacı olmasının, işlerini zora sokacağını söyleyen Conceiçao, "Avrupa'da devam edebilmesi için Galatasaray'ın puan alması gerekiyor. Bu da maçı bizim için zor hale getiriyor. Bu duruma hazırlıklıyız. Bu durumun etkisini maç anında göreceğiz. Galatasaray kolektif futbol oynayan, yetenekli futbolcuların olduğu bir takım. Bunun farkında olarak buraya geldik" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Porto'ya hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son haftasında yarın evinde oynayacağı Porto maçının hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. Basına kapalı olan bölümde ise Porto maçının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim bir süre sohbet etti.