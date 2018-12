Galatasaray Porto Şifresiz Canlı İzle Az Tv İdman Tv| GS Porto şifresiz veren kanallar

GS Porto şifresiz Canlı İzle Az Tv İdman Tv... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda evinde mücadele edeceği Porto maçı ile birlikte Avrupa kupalarındaki 277. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyetle ayrılırken, 105 kez de mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı maçında Galatasaray, BUGÜN saat 20.55'te Türk Telekom Stadyumu'nda Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 5 müsabakada sarı-kırmızılılar, 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Porto ise 13 puanla zirvede bulunuyor. İşte mücadeleye dair detaylar...

GALATASARAY PORTO MAÇINI VERMESİ BEKLENEN YABANCI KANALLAR!

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD. CBC Sport, AZ TV.

Avrupa'da 277. randevu

Galatasaray, Porto karşılaşması ile Avrupa kupalarında 277. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, daha önce çıktığı 276 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 105 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 409 gol gördü. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Portekiz temsilcisiyle oynayacakları maçın kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 110. maç

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 109 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 54 defa da rakiplerine boyun eğdi. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray attığı 109 gole karşın kalesini 180 gole kapatamadı.

Serdar Aziz cezalı

Galatasaray'da Serdar Aziz sarı kart cezasından dolayı Porto karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Akbaba, Sinan Gümüş ile Younes Belhanda'nın da sakatlıkları devam ediyor. Bu önemli müsabaka öncesi Martin Linnes ile Ryan Donk ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 5 maçtır sahada takımının yanında yer almıyor. Cezalı müsabakalarda tribünde olan Terim, Porto maçında sahadaki yerini alacak.

Porto'daki tanıdık isimler

Porto'da Türkiye'de forma giymiş birçok isim bulunuyor. Brezilyalı futbolcu Alex Telles Galatasaray'da, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ve Brezilyalı Fabiano Fenerbahçe'de oynamıştı. Galatasaray'da oynayan Maicon ise bir dönem Porto kadrosundaydı.