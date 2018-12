Galatasaray Porto uydudan şifresiz veren yabancı kanallar listesi

GS Porto uydudan şifresiz veren yabancı kanallar listesi, Galatasaray Porto şifresiz canlı izle taraftarlar bu akşam internet üzerinden bu soruların cevaplarını arıyor. İşte maçı uydudan şifresiz yayınlayan kanal listesi...

GALATASARAY PORTO MAÇINI VERMESİ BEKLENEN YABANCI KANALLAR!

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD. CBC Sport, AZ TV.

Alex Telles: "Galip gelmek istiyoruz"

Porto'nun Galatasaray'dan kadrosuna kattığı başarılı savunmacı Alex Telles, Galatasaray maçı öncesinde konuştu. Başarılı futbolcu, "Galip gelmek için elimizden geleni ortaya koyacağız" dedi.

Porto'nun başarılı futbolcusu Alex Telles, Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. İstanbul'a çok fazla eksik futbolcuyla geldiklerini ifade eden Telles, "Grupta iyi bir pozisyondayız. Gruptaki durumumuzdan memnunum. Bu da takımdaki herkesin aynı hedefe odaklanmasıyla gerçekleşti. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Zor bir atmosferde oynayacağız. Dış etkenlere kulağımızı kapatırsak istediğimiz sonucu alırız. Zor bir maç oynayacağız. Gruptan çıkmış olmak konsantrasyon problemi oluşturabilir ama herkes kazanmak için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Galatasaray forması giyen Alex Telles, yeniden Türkiye'ye gelmesiyle ilgili olarak da, "Burada çok güzel anılarım, dostlarım var. İstanbul'da güzel zaman geçirdim. Onları tekrar görmek güzel olacak. Elimden geldiğince Galatasaray'ı takip etmeye ve desteklemeye çalışıyorum" diye konuştu.

Fatih Terim: “Gomis'in satılması o gün için doğruydu”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında takımdan ayrılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in satılmasında teknik ve idari olarak karar verdiklerini, o günün şartlarında satılmasının doğru olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı maçında Galatasaray, yarın saat 20.55'te Türk Telekom Stadyumu'nda Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. UEFA Kupası'nın alındığı dönemde de Şampiyonlar Ligi'nden gelindiğinin hatırlatılması üzerine Terim, "O günkü takımla bugün takım aynı mı ona bakmak lazım. Niye olmasın? Ümit ederim olur. Önce UEFA Avrupa Ligi'ne kalalım. Yarın Schalke - Moskova maçının sonlanmasının ardından kalıp, kalmayacağımız belli olacak. Eğer kalırsak UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın daha önce kazandığı bir kupa. Sonuna kadar gitmek isteyecektir. Olur, olamaz bilmiyorum ama iddiası böyle olacaktır. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi'nin düzeyine yakın. Çok kolay olmayacak bir yarışma gözüküyor. Hiç mağlup olmadan, Milan maçı ile başlayan serüven Kopenhag'da biten şampiyonluk, ümit ederim tekrarlarız. Ne olursa olsun Avrupa'da olmak isteriz. Galatasaray oralara alışkın bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz olmadı. Porto ile oynadığımız maçta normal lig maçında bile o kadar pozisyona girmedik. İlk maçın oyunundan memnunum, skordan değil. Devre arasını da iyi kullanabilirsek her şey olabilir” diye konuştu.

“Eşit koşullarda yarışmıyoruz”

Her toplantıda özellikle dile getirdiğini belirten Fatih Terim, “Bizim durumumuz gerek grubumuzda gerekse mücadele eden tüm takımlardan farklı. Şampiyonlar Ligi'ne de öyle başladık. Cezalarımız ve ligde yaşadıklarımız nedeniyle UEFA cezamızdan dolayı eşit koşullarda yarışmıyoruz. Bazı konuları değerlendirirken onların dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Transfer yasağımız var. Siz satmadan alamıyor bir durum içerisindesiniz. Makas çok açıldı. Her şey para değil cümlesi ile üstesinden gelemiyorsunuz. Neden gidemediğimizi değerlendirirken bir bahane değil, bu tespit. Bunun dikkate alınması gerektiği inancındayım” şeklinde konuştu.

“Komplo teorilerini önemsemiyorum”

Schalke 04'ün Lokomotiv Moskova'ya sosyal medya hesabından teşekkür etmesi, Moskova'nın da ‘Siz de ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz' diye cevap vermesinin sorulması üzerine Terim, şöyle konuştu:

“Şampiyonlar Ligi çok yüksek bir kalibre oyun içerisinde. Bunları espri olarak kabul ediyorum. Ben Schake'nin sevincinden dolayı böyle bir mesaj attığını düşünüyorum. Bizim mağlubiyetimizi beklemiyordular. Moskova'nın da çok güzel bir espri yaptığını düşünüyorum. Bakalım ne yapacaklarını görelim. Ne yapacaklarını görmek istemiyorsak kendimiz kazanalım. Başka bir niyetin olduğunu düşünmüyorum. Yarın bizim kazanmamız halinde biz UEFA yolunda gideceğimiz için biz kendi işimize bakalım. Çok da öyle komplo teorilerini önemsemiyorum. Gönül isterdi biz mesaj atalım ‘Hadi Moskova' diye. Porto maçı öncesinde ‘Hadi kalbimiz seninle' diye. Ama şart böyle getirdi. Onun için ‘hadi Galatasaray' demekte fayda var.”

“Gomis'in satılması o gün için doğruydu”

Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in sezon başında transfer olması konusunda açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, “Ben bu konuda hiç konuşmadım. Koca bir takımı bir oyuncuya bağlamak doğru değil. Gomis iyi bir golcü. Bizde de iyi iş yaptı. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Koca Galatasaray takımı, Gomis'in yerine iki oyuncu alma niyeti olmasa Gomis'i verir mi? Bir değil, iki oyuncu söylendiği için öyle karar teknik ekip olarak evet dedik. Ayrıca satmadan alamayan takımdan bahsediyoruz. 0'lara bakıyoruz. Her 0 da bize uygun olmuyor. Öyle zaman zaman bazı yerde okuyorum teknik heyet evet dedi. Teknik heyetin evet demesinin bir sebebi var. Galatasaray'ın menfaati neyse teknik heyet evet der. An vardı hayatta. O anlarda onu geri getiremezsiniz. O günün şartlarında verilen karar bugün verilen yanıtlar aynı manayı ifade etmez. O gün idari olarak da teknik olarak da karar verildi. Dururken niye hayır diyelim. Ekonomik, idari sebepleri oldu. Gomis olsa bazı şeyler değişebilir miydi? Evet. Bunu inkar etmememiz lazım. Gruptan çıksaydık hiçbiri aklınıza gelmezdi. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alınca doğal. Bir takım şeyler eleştirilmeli, hatırlatılmalı hatta nedeni de sorulmalıdır. Henüz hiçbir şey bitmediği için dikkatli sorulası gerekir. Yolumuz uzun. Bazen çok istedikleriniz olmuyor. Bir tarafa yıkılma çabası görüyorum. O gün için o kararın verilmesi doğruydu. Demekki iki taraf da bunu istedik. Bundan sonra o dedi bu dedi gerek yok” ifadelerini kullandı.

“Porto'ya başarılar diliyorum”

Porto'nun iyi bir takım olduğunu belirten deneyimli teknik adam, “Çok beğendiğim bir takım. Kalacak olan takımlar dünyanın en iyi takımları görünüyor. İşleri kolay olmayacak. Porto'da bu isteği görüyorum. Başarılar diliyorum. İkili maçlar bütün skorlara açıktır” dedi.