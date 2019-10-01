Galatasaray PSG Şifresiz Canlı İzle AZ TV İDMAN TV

Galatasaray PSG AZ TV İdman Tv Justin Tv Netspor maçı yayınlıyor mu? UEFA Şampiyonlar Lig'inde 2. hafta mücadeleleri bugün oynanacak maçlarla başlayacak. A, B, C ve D gruplarında yarın toplam 8 maç oynanacak. A Grubu'nda yer alan Galatasaray, TSİ 22.00'de Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Devler Ligi'nde Çarşamba günü ise E, F, G ve H gruplarında 8 mücadele yapılacak. UEFA'dan yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların Paris Saint Germain ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak'in yöneteceği duyuruldu. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Tomasz Musia görev alacak. A Grubu'nda Galatasaray ilk maçında Belçika deplasmanında Club Brugge ile golsüz berabere kalmıştı. Paris Saint Germain ise sahasında İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup etmişti.

İşte Şampiyonlar Lig'inin 2. hafta programı:

Bugün

A Grubu

19.55 Real Madrid - Club Brugge

22.00 Galatasaray - Paris Saint Germain

B Grubu

22.00 Kızılyıldız - Olimpiyakos

22.00 Tottenham - Bayern Münih

C Grubu

19.55 Atalanta - Shaktar Donets

22.00 Manchester City - Dinamo Zagrep

D Grubu

22.00 Juventus - Bayern Leverkusen

22.00 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid

Çarşamba

E Grubu

19.55 Genk - Napoli

22.00 Liverpool - Salzburg

F Grubu

19.55 Slavia Prga - B. Dourtmund

22.00 Barcelona - İnter

G Grubu

22.00 Leipzig - Lyon

22.00 Zenit - Benfica

H Grubu

22.00 Valencia - Ajax

22.00 Lille - Chelsea

Galatasaray PSG nasıl canlı izlenir?

Galatasaray PSG maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele AZ TV İdman Tv kkranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak

AZ TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İDMAN TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız