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Galatasaray PSV Maç Anlatımı

Galatasaray PSV Maç Anlatımı
Galatasaray PSV Maç Anlatımı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'i konuk ediyor.

GALATASARAY 0-1 PSV

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

15' Sekidika'nın sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

17' Aytaç Kara'nın kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top dışarı çıktı.

24' Sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.

29' PSV gole yaklaştı! van Ginkel ceza sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top dışarı gitti.

37' Madueke'nin ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu.Gol - Noni Madueke

45' İlk yarı sona erdi
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Karşılaşmanın ilk 11'leri

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed.

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel, Madueke, Gakpo, Zahavi.

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