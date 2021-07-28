Galatasaray PSV Maç Anlatımı

GALATASARAY 0-1 PSV
Maçtan Dakikalar
1' Maç başladı
15' Sekidika'nın sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
17' Aytaç Kara'nın kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top dışarı çıktı.
24' Sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.
29' PSV gole yaklaştı! van Ginkel ceza sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top dışarı gitti.
37' Madueke'nin ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu.Gol - Noni Madueke
45' İlk yarı sona erdi
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Karşılaşmanın ilk 11'leri
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed.
PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel, Madueke, Gakpo, Zahavi.