Galatasaray, PSV'yi konuk edecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile yarın saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan ilk müsabakayı Hollanda ekibi 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Tur atlayan takım, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Eşleşmenin galibi, üçüncü ön eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda İskoç takımı St Johnstone ile mücadele edecek.

8. randevu

Galatasaray ile PSV, resmi maçlarda bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 defa rakibini mağlup ederken, 5 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan'ın 7 golüne, PSV 15 golle ile karşılık verdi.

Avrupa kupalarında 290. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 289 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 113 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 384 kez havalandırırken, kalesinde ise 436 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa'da 83. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 81 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 33 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 111 gol atarken, kalesinde ise 124 gole engel olamadı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nun zemininde yapılan yenileme çalışmaları sebebiyle mücadeleyi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.

Massimiliano Irrati yönetecek

Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.



Oğuzhan Ort

