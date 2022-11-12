İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray puan farkını 2'ye düşürdü

Galatasaray puan farkını 2'ye düşürdü
Galatasaray puan farkını 2'ye düşürdü

Galatasaray, Başakşehir'i mağlup etmesiyle Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe ile puan ile farkını 2'ye düşürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece Dünya Kupası öncesinde büyük moral buldu. Lider Fenerbahçe'nin de evinde Giresunspor'a yenilmesinin ardından sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puan farkını 2'ye düşürdü.
Ligde Fenerbahçe'nin 29, Galatasaray'ın da 27 puanı bulunuyor.

Oğuzhan Ort
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.