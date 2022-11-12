Galatasaray puan farkını 2'ye düşürdü

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece Dünya Kupası öncesinde büyük moral buldu. Lider Fenerbahçe'nin de evinde Giresunspor'a yenilmesinin ardından sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puan farkını 2'ye düşürdü.

Ligde Fenerbahçe'nin 29, Galatasaray'ın da 27 puanı bulunuyor.

Oğuzhan Ort



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