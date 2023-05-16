Galatasaray, puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve puanını 76'ya yükseltti. Aslan böylece şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta Nef Stadyumu'nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Oğuzhan Ort



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