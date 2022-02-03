Galatasaray, Pulgar'ı kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılılar, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı renklerine bağladığını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Pulgar kimdir?

15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin batı kıyı kentlerinde Antofagasta'da dünyaya gelen Pulgar, doğduğu kentte futbol hayatına başladı. Antofagasta altyapısından 2013 yılında A takıma yükselen orta saha-ön libero oyuncusu, bir sonraki sene CD Universidad Catlica'ya transfer oldu. Burada ortaya koyduğu performansla Şili A Milli Takımı'na yükseldi ve ilk maçına 28 Ocak 2015 tarihinde ABD'ye karşı oynanan hazırlık maçında çıktı. Şili'nin 2016'da Arjantin'e karşı elde ettiği Copa America zaferinde geniş kadrodaydı. Şili A Milli Takımı'nda 37 maçta 4 gollük istatistiği bulunuyor.

2015-16 yaz transferi sezonunda Bologna'ya transfer olarak kariyerinde farklı bir sayfa açan Pulgar, burada geçirdiği başarılı üç sezonun ardından 12.3 milyon Euro transfer bedeliyle Fiortentina'nın yolunu tuttu. İtalyan kulüplerinde 188 maça çıkarak 18 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu. İkili mücadelelerdeki başarısının yanı sıra hava toplarında fark oluşturan Şilili ön libero, duran top kullanma yeteneğiyle de dikkat çekiyor.

Erick Pulgar: “Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım”

İSTANBUL (İHA) - Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiraladığı Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, sarı-kırmızılı formayla elinden geleni yapacağını söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Erick Pulgar, sözleşme imzaladıktan sonra duygularını Galatasaray Televizyonu ile paylaştı. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Pulgar, “Buradaki hedefim öncelikle takıma bir an önce adapte olmak ve sistemin bir parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım” dedi.