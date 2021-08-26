Galatasaray Randers Maç Anlatımı

GALATASARAY 0-1RANDERS
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
5' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Feghouli'nin ortasında arka direkte Diagne topu penaltı noktasına indirdi. Taylan'ın uygun durumda şutunda top üsten dışarı gitti.
8' Fegouli'nin ceza yayından şutunda top yandan dışarı gitti.
11' Hızlı gelişen hücumda Kehinde'nin sağdan ortasında iyi yükselen Egho'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Marvin Egho
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GALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Berkan, Taylan Antalyalı, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Diagne.
RANDERS: Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Kallesoe, Marxen, Kehinde, Launborg