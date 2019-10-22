Galatasaray Real Madrid Şifresiz Canlı İzle AZ TV İDMAN TV

Galatasaray Real Madrid Şifresiz Canlı İzle AZ İDMAN TV Justin Tv Netspor maçı yayınlıyor mu? merak konusu olmuş durumda. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, gruplarda 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İspanyol temsilcisi, La Liga'da da 9 haftada 5 kez kazanırken, 1 defa mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında bugün Galatasaray'a konuk olacak İspanyol ekibi Real Madrid, Avrupa'da bu sezon 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Paris Saint Germain'a deplasmanda 3-0 yenilen Madrid, evinde Club Brugge ile de 2-2 berabere kaldı.

Ligde ilk yenilgisini aldı

İspanyol ekibi, La Liga'da geride kalan 9 haftada ilk yenilgisini geçtiğimiz cumartesi günü Mallorca deplasmanında aldı. Real Madrid, 9 hafta sonunda ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 18 puanla lider Barcelona'nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Yaz transferinde 307 milyon Euro harcadı

Fransız teknik adam Zinedine Zidane'nın çalıştırdığı Real Madrid'in futbolcularının toplam piyasa değeri 1 milyar 200 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Eflatun-beyazlılar, yaz transfer döneminde de tam 307 milyon Euro harcadı. Yaptığı transferler içerisinde en fazla parayı Eden Hazard'a veren Madrid ekibi, Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmak için kulübü Chelsea'ye 100 milyon Euro ödedi.

Real Madrid'in 21 kişilik kamp kadrosunda Luka Modric, Gareth Bale ve Luca Vazquez sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Galatasaray - Real Madrid maçında İtalyan hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray - Real Madrid karşılaşmasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, salı günü saat 22.00'de İspanyol ekibi Real Madrid karşılaşacak. Bu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yapacak. Dördüncü hakem olarak Daniele Doveri, VAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

Galatasaray Real Madrid nasıl canlı izlenir?





Galatasaray Real Madrid maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.Mücadele AZ TV İDMAN TV ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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