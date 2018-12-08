Galatasaray Rizespor Canlı Anlatım| GS Rize Kaç Kaç?

Galatasaray Rizespor Maçı kaç kaç gibi aradığınız bilgilere maçın başlaması ile birlikte buradan ulaşabilirsiniz...Galatasaray ile Çaykur Rizespor yarın oynayacak maçla birlikte Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 23'e 5 üstünlüğü bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-kırmızılılar; 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda topladığı 24 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi sonrasında aldığı 10 puanla son basamakta yer alıyor. İşte mücadeleye ait detaylar...

35. randevu

İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray sahadan 23 kez galip ayrılırken, Rizespor ise rakibini 5 kez yenebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılıların 78 golüne, yeşil-mavililer 31 golle karşılık verdi.

İki yıl sonra Rize'yi İstanbul'da ağırlayacak

Galatasaray, bu yıl Süper Lig'e dönen Çaykur Rizespor ile Türk Telekom Stadyumu'nda iki yıl sonra rakip olacak. 17 Eylül 2016'da İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı. O sezonun ikinci yarısında 18 Şubat 2017'de Rize'de oynanan müsabaka ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Son 6 haftada 1 galibiyet

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 8 haftada 6 galibiyet çıkaran Galatasaray, daha sonra oynadığı 6 haftada sadece 1 kez kazanabildi. Bu süreçte deplasmanda Kayserispor'u yenen sarı-kırmızılılar, Bursaspor, Fenerbahçe ve A. Konyaspor ile berabere kalırken, E. Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

Evinde 3 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon evinde sadece 1 kez berabere kalan Galatasaray, bu sezon ise ligde 14 hafta geçmesine rağmen 3 kez beraberlik aldı. Ligde sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar bu seriyi Rizespor karşısında bitirmek istiyor.

Galatasaray'da 7 eksik

Galatasaray'da Serdar Aziz, Badou Ndiaye ve Ryan Donk kırmızı kart cezasından, Fernando da sarı kart cezasından dolayı yarınki maçta oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş'ün sakatlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın da Fenerbahçe derbisinden aldığı cezalar sürüyor.

Ozan Kabak sınırda

Çaykur Rizespor maçı öncesinde Galatasaray'da 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Ozan Kabak, Rizespor karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak M. Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Ali Palabıyık'ta

Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Abdülkadir Bitigen görev alacak. Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, daha önce 18 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Palabıyık'ın yönettiği 18 maçta sarı-kırmızılılar 9 galibiyet elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Kalan 4 maç ise beraberlikle sona erdi.