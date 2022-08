Galatasaray sahasında tek golle mağlup!

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol taraftan Patrick van Aanholt'un içeri çevirdiği topa Sergen'in yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan'da kaldı.

4. dakikada ceza yayı önünden Oliviera'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

13. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yunus, pasını penaltı noktası yanındaki Kerem'e aktardı. Kerem'in dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Onurcan kornere çeldi.

65. dakikada Nelsson'un uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seferovic'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı etkisiz vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

76. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hayrullah'ın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

77. dakikada Abdulkerim'in hatalı geri pasında araya Borja girerek topa sahip oldu. Ceza sahası dışına kadar çıkan Muslera'yı geçip kaleye sokulan Borja'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

81. dakikada sol taraftan Kazımcan'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Seferovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onurcan oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

-----------------------------------

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt (Kazımcan Karataş dk. 77), Oliveira (Torreira dk. 61), Midtsjö (Hamza Akman dk. 83 ?), Emre Akbaba (Gomis dk. 46), Yunus Akgün (Mertens dk. 78), Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

Yedekler: Okan Kocuk, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Savicevic (Murat Cem Akpınar dk. 64), Serginho (Doğa Can Davas dk. 87 ?), Borja (Rahmetullah Berişbek dk. 81 ?), Bajic (Quinteros dk. 87 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Erol Can Akdağ, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Borja (dk. 77) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Oliveira, Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Borja, Alper Uludağ (Giresunspor)

--Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu---